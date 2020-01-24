حفل ضخم لـ"جاميروكواي" في "شتاء طنطورة" بالسعودية

في ليلة مفعمة بالحيوية، تحيي فرقة "جاميروكواي" البريطانية حفلاً موسيقياً ضخماً، الجمعة، ضمن فعاليات أسبوع "الجاز والإيقاع" في موسم "شتاء طنطورة" الثقافي في محافظة العلا الواقعة شمال غرب المملكة العربية السعودية.

وينطلق الحفل الجماهيري على مسرح "مرايا"، الذي يعد أحد أكبر المسارح على مستوى العالم، وتحت رعاية الهيئة الملكية لمحافظة العلا، التي تحتفي من خلال المهرجان بجماليات الطبيعة والإرث الثقافي والتاريخي والفنون والآداب والسياحة.

وتأسست فرقة "جاميروكواي" في مطلع التسعينيات بقيادة المغني العالمي جاي كاي، بمزيج من موسيقى الجاز والسول، وذاع صيتها بعد مقطع فيديو موسيقي بعنوان "الجنون الافتراضي" عام 1996.

وحققت الفرقة اللندنية خلال مسيرتها الفنية الطويلة العديد من النجاحات، إذ تجاوزت مبيعاتها 27 مليون ألبوم، وحصدت جوائز عدة، وصنفت ضمن قائمة أفضل الفرق في بريطانيا.

وسيستمتع جمهور وزوار المهرجان بمجموعة مختارة من الأغاني التي اشتهرت بها الفرقة خلال مسيرتها، إذ أسهمت في إثراء المشهد الغنائي العالمي.





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وأعرب شباب سعوديون عن فخرهم بفعاليات مواسم الترفيه داخل السعودية، وعن سعادتهم بحضور الحفلات الموسيقية في بلدهم، ما يبعث الأمل في مستقبل الثقافة والترفيه، مشيرين إلى حرصهم مستقبلاً على تنظيم أوقات رحلاتهم الخارجية، حتى لا تتعارض مع فعاليات المملكة.

ويقول الشاب عبدالله القحطاني، وهو موظف بالقطاع الخاص، إنه فخور ويزداد حباً لمحافظة العلا في كل زيارة يقوم بها إلى هناك، وإنه للعام الثاني على التوالي يوجد في مهرجان "شتاء طنطورة" لحضور غالبية الفعاليات الشيقة والممتعة.

ويضيف القحطاني لـ"العين الإخبارية": "سأذهب اليوم لحضور حفل الفرقة الموسيقية البريطانية (جاميروكواي) للاستمتاع بموسيقى الجاز، التي دائماً ما أشاهدها عبر مقاطع الفيديو من هاتفي المحمول".

الشابة السعودية ريم العابد، وهي سيدة أعمال، تقول: "حتى وقت قريب لم تكن السياحة والترفيه في بوصلة التنمية الرئيسية في السعودية، وبدأ مؤخراً الاهتمام بهذه القطاعات الحيوية".

وتوضح العايد لـ"العين الإخبارية": "أحرص دائماً على الذهاب إلى مهرجان (شتاء طنطورة) بمحافظة العلا، وهذه هي المرة الثانية التي أحضر فيها فعاليات المهرجان، سأتابع بحماس الحفل الموسيقي للفرقة البريطانية وسنستمتع بهذه الأعمال، شكراً من القلب لكل القائمين على المهرجان".

ويشهد المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة الأخرى في الأسواق المحلية والحديقة الشتوية والمزارع والبلدة القديمة، كما استضاف نخبة من الفنانين والموسيقيين العالميين الذين أثروا المنطقة بإبداعاتهم المختلفة.

وعلى مدى 12 أسبوعاً يقدم مهرجان "شتاء طنطورة" جملة من الفعاليات والأنشطة التي تعبر عن التقاء ثقافات الشرق والغرب، تجسيداً لامتداد إرث العلا الحضاري ورمزيتها التاريخية، التي بقيت ملتقى للثقافات والحضارات من مختلف بقاع العالم.