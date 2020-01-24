معلومات جديدة تتكشف في حادث القتل بمنزل نانسي عجرم

كشفت صحيفة لبنانية عن تفاصيل جديدة في حادث منزل الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم.

وذكرت صحيفة "النهار"، صباح اليوم، الجمعة، أنه تبين للتحقيق في حادث منزل الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، ومن شركة "داتا" الاتصالات، وخلافاً لما يتم تداوله، أن اللص محمد الموسى الذي اقتحم منزلهما، كان يتعقب الهاشم منذ فترة، وفقًا لسبوتنيك.

وأفادت الصحيفة بأن الموسى اتصل أكثر من مرّة برقم العيادة الخاص بالهاشم، وهو الرقم المدوّن عبر الإنترنت والمتوافر للجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف استقصاء المعلومات.

وكشفت مصادر خاصة لـ"النهار" أن الموسى لم يتواصل مع الدكتور الهاشم شخصياً بتاتاً، مضيفة أنه زار محيط مقرّ العيادة مرّة واحدة، مشيرة إلى أن السارق زار المنطقة التي يقع فيها منزل الهاشم وعجرم مرّة واحدة في ديسمبر الماضي، لاستكشاف المنطقة ما يثبت أنه لم يكن موجوداً في هذه المنطقة ولم يعمل فيها أبداً.

يذكر أنّ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، استجوب أمس زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف الساعة في حضور وكيل الهاشم، المحامي كابي جرمانوس.

وقرر بعدها القاضي منصور ترك الهاشم رهن التحقيق. وعين الجلسة المقبلة في الملف للاستماع الى إفادات شهود في العاشر من مارس المقبل. وكان الادعاء العام اللبناني أحال الهاشم على التحقيق، بفعل القتل قصدا في حال الدفاع عن النفس

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