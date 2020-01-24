محمدي يتعاون مع لطيفة وتامر عاشور وهشام عباس

القاهرة – لايف ستايل
يتعاون الملحن محمد حمدي، مع لطيفة، وهشام عباس، وتامر عاشور، في أغاني جديدة من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، كما يتعاون أيضًا مع المطربة شيماء الشايب. كما يتعاون محمدي مع ماجد المهندس، بتلحين أغنيتين داخل البومه الجديد، من كلمات الشاعر هاني عبد الكريم، وتوزيع الموزع الموسيقي مدحت خميس. يذكر محمدي، قدم العديد من الألحان لأبرز النجوم، منهم "بعدنا ليه" لحماقي و "طول مانت بعيد" لأنغام، و"أول يوم في البُعد" لعمرو دياب.
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