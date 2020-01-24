تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بـ جدة

يستعد المطرب تامر عاشور، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا بصحبة فرقته الموسيقية، مساء اليوم الجمعة، بمدينة جدة السعودية.
وكانت نفدت تذاكر الحفل قبل موعد إقامته بثلاثة أيام،ومن المقرر أن يقدم "عاشور" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانية القديمة والحديثة، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير "الأيام".
يذكر أن كان طرح المطرب تامر عاشور مؤخرًا ألبوم "الأيام" والذي حقق نجاحًا كبيرًا على مواقع السوشيال ميديا.
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تعرف على تفاصيل حفل المطرب تامر عاشور في السعودية
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