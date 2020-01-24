عمرو دياب يُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في دبي الجمعة

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم في دبي، مساء اليوم، الجمعة، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا.

من المقرر أن يقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانية القديمة والحديثة، أبرزها: "بحبه، قدام مرايتها، بعد الليالى، قمرين، نور العين، ده لو اتساب".. وغيرها من الأغاني.

يشار إلى أن تذاكر حفل المطرب عمرو دياب نفدت قبل يومين من موعد إقامته.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في الكويت، وذلك يوم 13 من شهر فبراير المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

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