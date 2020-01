"Bad Boys For Life" في الصدارة و"Frozen 2" بالمركز التاسع في إيرادات الخميس

نجح "Bad Boys For Life" بطولة ويل سميث، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق أمس الخميس 23 يناير، إيراد قُدر بـ559 ألفًا و727 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson ، محققًا 252 ألفًا و835 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Dolittle" بطولة روبرت داوني جونير، وحقق 200 ألف و917 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "1917" بطولة George MacKay، بعد تحقيقه 188 ألفًا و389 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "the turning" وبلغ ما حققه أمس 123 ألفًا و277 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "The Gentlemen" وحقق 76 ألفًا و894 جنيهًا، وحصل على المركز السابع فيلم "The Grudge" بطولة Tara Westwood، وحقق 76 ألفًا و869 جنيهًا.

في المركز الثامن يأتي فيلم "under water" محققًا 59 ألفًا و844 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "Frozen 2" وبلغ إيراده 42 ألفًا و642 جنيها، وجاء في المركز العاشر فيلم "Spies in Disguise" بعد تحقيقه 36 ألفًا و926 جنيهًا.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

ريا أبى راشد تحتفل بعيد ميلاد النجم ويل سميث على طريقتها الخاصة

72 مليون دولار حصيلة إيرادات "جيميناي مان" في أسبوع