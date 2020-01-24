فيلم تونسي يفتتح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يفتتح الفيلم التونسي "حورية" للمخرج أسامة عزي فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير مساء الأحد المقبل 26 يناير الجاري. وتدور أحداثه حول "حوريّة" التي تتمرد على شرطة القرية في سبيل إحياء رابط الحب الذي كان يجمعها بزوجها، وهو من بطولة الممثلة القديرة فاطمة بن سعيدان.
ويتخلل حفل الافتتاح تقديم لجان التحكيم للمسابقة الرسمية ومسابقة الطلبة، بالإضافة للجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين، وتتكوّن من الناقدة مروة أبوعيش، والناقدة رانيا يوسف، والناقدة أمينة عادل.
يشار إلى أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، استقبلت وفدًا من إدارة المهرجان، وأشادت بدوره في دعم الإبداع ونشر الثقافة السينمائية، علماً أنه يشكِّل احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.
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