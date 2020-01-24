حنان ترك تنتظر عرض فيلمها الأول من نوعه في مصر

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""الخليج 365"" من بيروت: تنتظر الفنانة حنان ترك إطلاق فيلم "النداهة" الأول من نوعه في مصر لكونه يدمج بين السينما والراديو في تجربة تحدث لأول مرة. وهو مبني على رواية الكاتب خالد المهدي التي طرحها مؤخرًا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ومن المتوقع أن يتم عرضه سينمائيًا في الـ20 من شهر فبراير المقبل، في عدد كبير من دور العرض كأول دراما صوتية تُعرض في صالات عرض جماهيرية في مصر والعالم العربي.

يشار إلى أن الفيلم من إخراج خالد المهدي، ويجمع في بطولته إلى "ترك" هاني عادل، عمرو القاضي، آية حمزة، عايدة فهمي، محمد كامل، أحمد خليل الشرقاوي ولبنى ونس، علماً أنه يستخدم بشكلٍ واسع مجال المؤاثرات الصوتية، التي تُظهِر تُخدل عنصر الإثارة والتشويق وتلوِّن قصة العمل ما بين الرعب والرومانسية والمغامرة.