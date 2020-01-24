شكرا لقرائتكم خبر عن السر وراء علاقة ياسمين عبد العزيز بأحمد العوضى وصورة نيكول سابا الجريئة فى "مع صحصاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم برنامج "مع صحصاح" فى حلقة اليوم الجمعة، العديد من الأخبار الفنية التى يقدمها بشكل ساخر، حيث يكشف السر الحقيقى وراء علاقة النجمة ياسمين عبد العزيز بأحمد العوضى، ولماذا تصر على إظهار صورهما بإستمرار، ولماذا نشرت نيكول سابا صورة خادشة، وكيف استقبلت غضب الجمهور؟.

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وتتطرق الحلقة أيضا لأهم شيئن تفعلهما ريم البارودى عند ظهورها فى أى برنامج، وتكشف الحلقة رسالة الفنان يوسف فوزى، لجمهوره، وكيف احتفلت ياسمين رئيس وأمينة خلال بالعرض الخاص لفيلمهما "لص بغداد" مع محمد عادل إمام.

برنامج "مع صحصاح"، إعداد وتقديم عمرو صحصاح، تصوير حسام عاطف، مونتاج نانيس هيكل، إخراج وإشراف عام شادى أبو الحسن.