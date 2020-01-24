شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام فى أول رسالة بعد نجاح "لص بغداد": "الفيلم رقم واحد في مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان محمد إمام، بردود الفعل على عرض فيلمه الجديد "لص بغداد"، وتحقيقه إيرادات مميزة فى اليوم الأول للعرض، ونشر محمد إمام صورة حديثة لها عبر حسابه الرسمى على موقع "انستجرام"، اليوم الجمعة، وهو يجلس واثقًا فى نفسه ويوجه رسالة لجمهورها قائلا: "شكراً ليكم أنكم خليتوا لص بغداد الفيلم رقم واحد في مصر.. شكراً على كلامكم و حبكم واستقبالكم العظيم للفيلم".



محمد امام ينشر صورة حديثة له على انستجرام

وحصد فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام مليون و150 ألف جنيه فى أول يوم عرض، أمس الأربعاء، وذلك بعدما انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية بـ100 نسخة، على أن يبدأ عرضه فى 200 دار عرض بمختلف دول الوطن العربى يوم 29 من شهر يناير الجارى، ليدخل الفيلم موسم إجازة منتصف العام الدراسى كأبرز الأعمال المنافسة على شباك التذاكر فى الموسم.

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واحتفل صناع وأبطال "لص بغداد" بالعرض الخاص للفيلم يوم الثلاثاء الماضى فى أحد المولات الكبرى بأكتوبر، بحضور نجومه محمد إمام وفتحى عبد الوهاب وياسمين رئيس وأمينة خليل والمخرج أحمد خالد موسى، اضافة إلى حضور هنا شيحة وعلى ربيع ومصطفى خاطر ومحمد أنور وأوس أوس ومصطفى بسيط وسوزان نجم الدين والمخرج محمود كامل والمخرج هادى الباجورى.



محمد امام

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

ويعرض فى الموسم أفلام "الفلوس" للنجم تامر حسنى وزينة ومحمد سلام وإخراج سعيد الماروق، و"يوم وليلة" بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع ودرة، و"بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى ومى الغيطى وهنادى مهنى ومايان السيد وهدى المفتى ومحمد مهران، و"دماغ شيطان" بطولة رانيا يوسف وباسم سمرة وعمرو عابد، و"استدعاء ولى عمرو" بطولة حورية فرغلى ومحمد عز.