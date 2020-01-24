تراند اليوم : وفاة فنانة شهيرة شابة بشكل مفاجئ وصدمة بالوسط الفني

توفيت الفنانة الكويتية الشابة دانة عباس الحيدر اليوم الجمعة عن عمر يناهز 21 عاما، وذلك بعد معاناتها مؤخرا من مشاكل صحية.



وجاء في منشور منسوب لوالدها: ”انتقلت الى رحمة الله تعالى المرحومة بأذن الله/ دانه عباس عبدالرزاق حسين الحيدر عن عمر يناهز ال21 عاماً انا لله وان اليه راجعون الدفن غدا صباحاً في المقبره الجعفرية، العزاء في مسجد الوزان منطقة مشرف مقابل ارض المعارض، من والدها/ عباس عبدالرزاق حسين الحيدر”.

وذكر ناشطون، أن سبب وفاة ”الحيدر“ سرطان تم اكتشافه متأخرا.

Advertisements

ونعى ناشطون عبر هاشتاغ دانه عباس الحيدر، الفنانة الراحلة، داعين لها بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن الفنانة الشابة بدأت مشوارها في الفن حديثا، حيث شاركت في مسلسل ”أنا وقلبي“، كما اشتهرت بمصطلح ”خرعتوني“ عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.