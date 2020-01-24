أول ظهور للفنان صلاح السعدني بعد غياب.. "العمدة بيصبح"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في ظهور نادر له بعد اختفاء لفترة طويلة، نشر الفنان أحمد السعدني نجل الفنان صلاح السعدني صورة تجمعه بوالده عبر حسابه الخاص على أنستقرام، وكتب بجوارها يقول: "العمدة بيصبح".
ولقب "العمدة" اشتهر به الفنان الكبير صلاح السعدني عقب أدائه لشخصية العمدة "سليمان غانم" في مسلسل "ليالي الحلمية"، الذي حقق نجاحا مدويا لدى عرضه أوائل التسعينات في عدة أجزاء، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبدالحافظ.
وكان صلاح السعدني ابتعد منذ فترة طويلة عن الظهور في المناسبات الفنية والاجتماعية، وفرض على نفسه نوعا من العزلة، حتى أنه لم يكن يرد على هاتفه، بينما كان نجله الفنان أحمد السعدني ينشر من وقت لأخر صورا بصحبته لطمأنة جمهوره على صحته.
وآخر الأدوار التى قدمها عمدة الفن شخصية "عبدالقادر" في مسلسل "القاصرات" الذي عرض عام 2013، وبعدها ابتعد عن التمثيل.
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