هل تغلق أبواب "الهيبة" هذا الموسم؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انطلقت كاميرا المخرج السوري سامر البرقاوي في تصوير الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" في سوريا بحكم أحداث العمل، على أن يصور باقي المسلسل في لبنان.

وبعد ثلاثة مواسم من المسلسل تراوحت أسماؤها بين "الهيبة"، و"الهيبة الحصاد" و"الهيبة العودة"، أطلق حاليا على الجزء المنتظر من المشروع الذي سيعرض في رمضان المقبل، تسمية "الهيبة الرد".

وبحسب مصادر صحفية أن هذا الموسم من "الهيبة" سيكون الأخير للسلسلة وسوف تقفل أبواب المشروع الدرامي في رمضان المقبل.

ومن المتوقع أن يحدث انضمام الممثل اللبناني عادل كرم والسورية ديما قندلفت تصاعدا في الأحداث بشكل لافت، خاصة أن الثنائي معروف بحضوره.

على الضفة نفسها، سيحافظ تيم حسن على دوره كجبل، والنجمة منى واصف بدور والدته، إضافة إلى الشخصيات الأخرى التي عرفت في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وبحسب مصادر، لا شيء يؤكد أن فؤاد حميرة أكمل مهامه في كتابة الجزء الرابع من العمل بل إن كل المؤشرات تدل على أن السيناريست السوري ترك المشروع بهدوء ووضع اسمه تحت خانة الإشراف فحسب، بعيدا عن التعمق بكتابة وخياطة الشخصيات.

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وقيل في الأوساط الإعلامية إن فؤاد حميرة قلب "الهيبة" رأسا على عقب، وبدل جميع الأدوار فيها.

وتساءل البعض عن مصير عرض "الهيبة" عبر الشاشات اللبنانية بالتوازي مع عرضه على الشبكة السعودية، في ظل الأزمة التي ضربت القنوات اللبنانية في الأزمة الأخيرة.

على صعيد آخر، سيجسد بطل "الهيبة" الممثل السوري تيم حسن شخصية علي حسن سلامة الذي اغتالته إسرائيل في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1979، بمسلسل يحمل عنوان "الأمير الأحمر".

ويعتبر هذا المشروع، العمل الثالث لتيم حسن من فئة السيرة الذاتية، بعد أن جسد شخصية الملك فاروق ونزار قباني.

ويعرض حاليا مسلسل "العميد" عبر منصة "شاهد"، ويؤدي تيم فيه دور مراد الجوخدار (عميد جامعة لبنانية)، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حول جريمة قتل.

واستطاع تيم حسن أن ينتزع من خلال المسلسل لقب "البروفيسور"، إلى جانب "شيخ الجبل"، الذي لازمه طيلة المواسم الثلاث الماضية من "الهيبة".