ميريام فارس تتعرض لموجة سخرية.. والسبب طبق "رز على جاج"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة للفنانة اللبنانية ميريام فارس مع الكثير من السخرية والانتقادات بسبب وقوعها في العديد من الأخطاء فيها.

وفي التفاصيل فإن ميريام فارس أرادت مشاركة جمهورها قيامها بطبخ أكلة "رز على جاج"، إذ نشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر كتبت فيها: "سأحضر طبق الرز على دجاج، تمنوا لي التوفيق"، إلا أن التغريدة التي حملت بعض الكلمات باللغة الإنجليزية، ورد فيها أكثر من خطأ مطبعي، فمثلا كتبت "رد" بدل "رز" ، وكلمة "which" بدلا عن "Wish".

وهو ما جعل الكثير من رواد تويتر يقومون بإعادة نشر التغريدة مع الكثير من التعليقات الساخرة، مثل "الله يرحم اللغة"، و"اذا طبخك متل كتابتك بالعربي، ممكن الدجاجة بالآخر تكون بعدها عايشة!"، فيما أصر آخرون على أن ابن ميريام هو من كتب التغريدة لكمية الأخطاء الواردة فيها.

ولكن ميريام فارس لم تقم بحذف التغريدة وإنما استمرت بنشر كل لحظات تحضيرها الطعام وصولا إلى صورة "الطبخة" في صورتها النهائية.

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إلا أن الجمهور عاد من جديد للتعليق على الصورة، إذ علق أحدهم قائلا: "كأنو في ديدان في الصحن"، بينما كتب آخر: "الرز معجن، المكسرات بدها قلي، البصل ما إلو داعي إلا للمشاوي، الدجاج يستحب من الفخذ وليس الصدر"، فيما تمنى بعضهم ان تكون ميريام طلبت طعام "ديليفري" أحسن ما تبقى هي وعائلتها دون أكل.

بعدها قامت أيضا بنشر مقطع فيديو يظهر قيامها بإعداد "كيكة" منزلية.

وعلى صعيد آخر يذكر أن ميريام تستعد حاليا لإحياء حفل عيد العشاق في الـ14 من شباط/فبراير القادم في في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في مدينة رأس الخيمة، إذ من المقرر أن تحتفل مع الجمهور ومحبيها في هذه المناسبة، ضمن فعاليات "مهرجان السعادة".

وكانت أعربت ميريام فارس عن حماسها للحفل المنتظر من خلال منشور لها أرفقته مع بوستر الحفل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليق جاء فيه: "كتير محمسة لإلتقي بجمهوري الحبيب بالإمارات في ليلة عيد العشاق يوم الجمعة ١٤ فبراير ضمن مهرجان السعادة في رأس الخيمة ونقضي سوا ليلة من العمر".