شكرا لقرائتكم زوج نانسي عجرم يهدد "الغريب".. ستدفع الثمن! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في أحدث تطورات قضية منزل الفنانة نانسي عجرم، خرج زوجها الدكتور فادي الهاشم عن صمته لأول مرة بعد الواقعة.

في التفاصيل، نشر الهاشم صورة عبر حسابه في "إنستغرام"، تحمل اقتباسا شهيرا للروائية البريطانية "جين رولينغ" من سلسلة روايتها الشهيرة "هاري بوتر"، تقول فيها: "ادخل أيها الغريب، ولكن تحمل عاقبة طمعك، أولئك الذين يأخذون ما لا يكسبون، سيدفعون الثمن غاليا، فإذا كنت تبحث عن كنز ليس لك تحت أراضينا، فلقد أُنذرت، احذر أن تجد ما هو أكثر من الكنز".

يشار إلى أن قضية اقتحام منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ما زالت حديث وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، فبعد انتشار الأخبار عن وساطة بنصف مليون دولار، نفى المحامي غابي جرمانوس وكيل زوج الفنانة فادي الهاشم، ما تم تداوله جملة وتفصيلا.

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لا وساطة بنصف مليون دولار!

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن جرمانوس، نفيه خبر دخول موكله بأي مفاوضات مع عائلة محمد موسى، لاسيما بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن مطالبة مقربين من أهل موسى بمبلغ قدره نصف مليون دولار من عائلة الفنانة نانسي عجرم.

كما شدد المحامي على أن موكليه في انتظار قرار قاضي التحقيق الأول نقولا منصور الذي سيستكمل التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة، وستكون للقضاء الكلمة الفصل في هذه القضية، بحسب تعبيره.

وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ادعت على الهاشم بجرم القتل القصدي، سندا إلى المادتين 547 و229 في قانون العقوبات اللبناني، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور لإجراء المقتضى القانوني.