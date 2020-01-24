كارول سماحة تغني فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا احتفالًا بعيد الشرطة

تحت رعاية خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تحتفل الجامعة الليلة بعيد الشرطة، وذلك بتنظيم الحفل الغنائى الساهر الذى تحييه نجمة الأغنية العربية كارول سماحة على مسرح الجامعة.

بهذه المناسبة كانت الجامعة وجهت الدعوة لمجموعة من رجال الشرطة لحضور هذا الحفل الذى يعد أول نشاط فنى يتم تنظيمه خلال العام الجديد، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الشرطة التى تأتى انطلاقًا من حرص الجامعة

على المشاركة فى المناسبات الوطنية الكبرى وفى إطار أنشطة المسئولية المجتمعية، وفى مقدمتها "عيد الشرطة"، الذى يمثل أهمية كبرى فى المجتمع، وهو ما دفع إدارة الجامعة أيضًا إلى توجيه الدعوة لمجموعة من أسر الشهداء لحضور الحفل، وذلك تقديرًا لأرواح الشهداء الذين قدموا أروع مثل فى التضحية بأرواحهم فداء للوطن ومن أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى مواجهة قوى الشر والجماعات الإرهابية المتطرفة.

يذكر أن هذا الحفل للنجمة كارول سماحة يأتى فى إطار خطة شاملة تتضمن تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والدول العربية الشقيقة، تستهدف فى المقام الأول الارتقاء بالذوق العام فى مواجهة انتشار موجة أغانى المهرجانات والتصدى للأغنية الهابطة.

سيقام الحفل على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذى يسع ١٢٠٠ مشاهد ومجهز على مستوى عالٍ من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.