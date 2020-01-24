أمينة خليل سعيدة بالتعاون مع محمد إمام

حضرت الفنانة أمينة خليل، للعرض الخاص لفيلمها الجديد "لص بغداد"، وذلك بإحدى المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.



وأعربت أمينة عن سعادتها بالعمل مع محمد عادل إمام في "لص بغداد"، وقالت: "أتمنى العمل مع الزعيم عادل إمام خلال الفترة المقبلة".



وحضر العرض نجوم مسرح مصر محمد عبدالرحمن وعلى ربيع وأوس أوس وهنا شيحة وياسمين رئيس.



"لص بغداد".. بطولة محمد عادل إمام وياسمين رئيس وفتحي عبدالوهاب وأمينة خليل ومحمد عبدالرحمن ومن إخراج أحمد خالد موسى. قد يهمك أيضا: أمينة خليل تصل العرض الخاص لفيلم "لص بغداد" أحمد مجدي وياسمين صبري في كواليس "فرصة تانية"

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