مؤلف فيلم بنات ثانوي يهاجم قناة الجزيرة

هاجم المؤلف أيمن سلامة قناة الجزيرة التي وصفت فيلمه الجديد بنات ثانوي بالتجربة الطائشة، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلّق أيمن سلامة على منشور القناة القطرية: "لما جزيرة تهاجمك اعرف انك صح".

تدور أحداث الفيلم حول حكايات فتيات في سن المراهقة بالمرحلة الثانوية، وما يمرون به من أزمات ومشكلات نفسية وعاطفية في هذه السن.

"بنات ثانوي" تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي.

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