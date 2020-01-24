طرح تذاكر حفل أصالة وماجد المهندس بـ"فبراير الكويت"

يستعد الفنانان أصالة وماجد المهندس لإحياء حفل غنائي كبير بفعاليات مهرجان فبراير الكويت، وذلك يوم الجمعة، الموافق 7 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يشدو الفنانان بباقة من أجمل أغانيها، وتم فتح باب الحجز لتذاكر الحفل، مساء أمس الاثنين، من خلال المواقع الإلكترونية المخصصة لذلك.

يشار إلى حفلات فبراير الكويت من المقرر أن يشارك بها عدد من نجوم الفن منهم أنغام وعبدالله الرويشد ونوال الكويتية ومحمد عبده وحسين الجسمي وبلقيس وراشد الماجد ونبيل شعيل ومطرف المطرف.

ويبدأ المهرجان فعالياته بحفل النجم محمد عبده يوم الخميس الموافق 6 فبراير، ومهرجان فبراير الكويت هو مهرجان غنائي يقام كل عام بدولة الكويت خلال شهر فبراير ويجتمع خلاله بباقة كبيرة من نجوم الطرب والغناء العربي.

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