أشرف زكي يعلق على تجاهله ليوسف فوزي

علق الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تصريحات للفنان يوسف فوزى، يتهم فيها النقابة بتجاهله وعدم التواصل معه منذ إصابته بمرض الرعاش، قائلا: "لا يمكن يكون يوسف فوزى قال كده"، واكتفى بهذه العبارة.

وكان الفنان يوسف فوزي قد نُشرت تصريحات له عبر المواقع الإلكترونية تشير إلى أن الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، لا يتواصل معه منذ فترة طويلة، وتحديدا منذ إعلان اعتزاله قبل عدة سنوات ولا أحد يسأل عنه.

يذكر أن "فوزى" قد أعرب عن استيائه من بعض الأخبار المتداولة عبر المواقع الإلكترونية، والتى تم فهمها بشكل خاطئ، وقال في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "إن أشرف زكى فنان محترم، وله مواقف جميلة، وأنا مش زعلان من أى حد مجاش يسأل عنى أو يزورنى، فكل واحد له عذره".

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