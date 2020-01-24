كارول سماحة تٌروج لحفلها بمسرح جامعة مصر بصورة مع ابنتها

أعربت الفنانة كارول سماحة عن سعادتها بتواجدها مع الجمهور المصرى خلال حفلها الفني الكبير والذى سيقام فى الثامنة مساء الجمعة المقبلة بمسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، ووجهة دعوة الى جمهورها بالتواجد فى الاحتفالية ، وانها أعدت مفاجاة كبيرة لجمهورها من خلال باقة من اجمل واحدث اغانيها

ونشرت كارول سماحة فيديو جديد لها عبر موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بصحبة ابنتها ، وكتبت معلقة على الصورة " سوف تكون حفلة أكثر من رائعة مع الجمهور المصري بحفل استثنائي بمسرح جامعة مصر

ومع اقتراب موعد الحفل الغنائى الكبير الجمعة المقبلة ، أشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بتعليقات الترحيب والحفاوة من جمهورها خاصة أن الحفل لم يتبق عليه سوى يومين وذلك وسط حملة تسويقية رفيعة المستوى نفذتها الجامعة للترويج للحفل بشكل كبير ويتناسب مع نجومية كارول سماحة .



وقد تزامن ذلك مع قيام ادارة النشاط الفنى والثقافى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لهذا الحفل الذى يعتبر أول نشاط فنى للجامعة فى العام الجديد ويقام تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء وذلك فى إطار خطة شاملة تتضمن تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والدول العربية الشقيقة وتستهدف فى المقام الأول الارتقاء بالذوق العام فى مواجهة انتشار موجة أغانى المهرجانات والتصدى للأغنية الهابطة.

كما كانت النجمة كارول سماحة قد أعربت فى وقت سابق عن سعادتها البالغة بالحفاوة بها والتى لمستها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى ، مشيدةً بالجهود التى تقدمها الجامعة من اجل تقديم حفل متميز ، وهو ليس جديداً على الجامعة التى تسعى لأن يخرج الحفل علي مستوي رفيع وبما يليق باسم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومكانتها المرموقة بين الجامعات الكبرى فى العالم.

Advertisements

يذكر أن مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يسع 1200 مشاهد ومجهز على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الاضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.

قد يهمك أيضا:

كارول سماحة تحيي حفلًا بالقاهرة 24 كانون الثاني

الخريطة الكاملة للحفلات التي يحييها نجوم الغناء العربي ومنهم كارول سماحة