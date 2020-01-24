مامي كوسا تحظي بنصيبها من الشهرة في العام الجديدا

حظى كليب "مامي كوسا" - و الذي تم اطلاقه مع بداية العام الجديد في الأول من يناير الحالي - على نصيب من الشهرة بين مستخدمي مختلف منصات التواصل الاجتماعي ب ٣٠ مليون مشاهدة و تفاعل حيث وصلت المشاهدات على موقع اليوتيوب إلى أكثر من 5 مليون مشاهدة و مازالت ترند – بعد مرور 20 يوما منذ الاطلاق – كأحد أكثر الكليبات رواجا على الموقع .

أما على تطبيق تيك توك الشهير، فقد تفاعل المستخدمين بشكل كبير مع الأغنية من خلال تحدى مامى كوسا و استخدموها لصنع فيديوهاتهم الخاصة، ومن اكثر المقاطع استخداما هو الذي يقول فيه أحمد سعد "غالي غالي غالي ناس همها تعيش في العالي" يليه المقطع الذي يقول فيه اسلام كنكا "اركب البدال لانشك مش شغال"، حيث قام المستخدمين بتمثيل مشاهد تعكس طبيعة الاشخاص الذين ينشغلون بالمظاهر الخادعة و الاختباء وراءها.

و قال محمد شاعر الشريك المؤسس في ذا بيسمنت ريكوردز: "إن مامي كوسا تجربة فريدة بالنسبة لنا، خاصة مع دمج الموسيقى اللاتينية التي تقبلها الناس بطريقة مختلفة مع الموسيقى الشرقية" و أضاف أن فكرة ورشة العمل هي أحد أهم أسرار نجاح الأغنية.

و صرح شاعر أن الفنان حسن الشافعي سيقوم بتقديم أكثر من عمل خلال الفترة القادمة في 2020 مع مغني أو اثنين، و كلها أعمال سيتم تقديمها في شكل فيديو كليب، كما سيكون في الموسيقى التي يقدمها تنوع كبير و تجديد واضح. و ختم شاعر بتأكيده أن الشافعي لن يغيب عن الساحة لفترات طويلة مرة أخرى و وعد معجبيه بالكثير من المفاجآت في الفترة القادمة.

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