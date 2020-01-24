شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تدعم خالد النبوى بعد تعافيه من وعكته الصحية: "الحب كله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت الفنانة لقاء الخميسى، النجم خالد النبوى بعد تعافيه من وعكته الصحية التى تعرض لها الأيام الماضية واعلان زوجته منى المغربى نقله إلى المستشفى لتعرضه لأزمة قلبية وهو ما استدعى دخوله المستشفى واجراء عملية قسطرة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، ونشرت لقاء الخميسى صورة للنبوى خلال دوره "طومان باى" فى مسلسله الأخيره ممالك النار وعلقت عليها قائلة: "الحب كله.. ألف سلامة يا حبيبى".



لقاء الخميسى تدعم الفنان خالد النبوى

وكان قد أصيب النجم خالد النبوي بأزمة قلبية وهو ما استدعى دخوله المستشفى، حيث أجرى عملية قسطرة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي.

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وكانت منى المغربى – زوجة الفنان خالد النبوى طلبت من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"خالد تعبان أوى ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولو"، دون الكشف عن أى تفاصيل عن الأزمة الصحية التى تعرض لها زوجها.

ونشرت الكاتبة فريدة الشوباشى صورة تجمعها بالفنان خالد النبوى به على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وأعلنت عن نقله للمستشفى، حيث كتبت:"والنبي اللي عنده اخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا..زوجته مني المغربي قالت انه تعب قوي ونقلوه المستشفي..خالد حبيب الملايين وانا منهم..الف سلامة الابن الحبيب".

واحتفل خالد النبوى الأسبوع قبل الماضى بطرح فيلمه الجديد "يوم وليلة" فى دور العرض السينمائية، ويشارك في بطولة الفيلم وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وتدور جميع أحداث الفيلم في يوم وليلة ‏بحي السيدة ‏زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر‎.‎

وكان خالد النبوي قد حرص على التضامن ودعم المتسابقة المصرية المستبعدة من مسابقة "ذا فويس كيدز"، الطفلة هايدي محمد، بكتابة تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "هايدي محمد الموهوبة، برافو هتبقي حاجة كبيرة قوي"، مع وسم "مصر_أحلى_بالموهوبين".