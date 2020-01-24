شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تداول فيديو قديم يكشف عرض أصالة الزواج على طارق العريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع "أنستجرام"، فيديو مركباً جمع عدداً من التصريحات التي أدلت بها الفنانة السورية أصالة بشأن بداية علاقتها بزوجها المخرج طارق العريان، والتى صرحت من خلالها أنها أنجذبت له من البداية، وقالت له: "جربني اذا ما عجبتك رجعني على بيت أهلى".

كما كشفت أنه لم يشعر بالانجذاب إليها وأنها هي من فعلت ذلك، كما أثنت بعد ذلك على عدد من صفاته مثل الهدوء والرزانة والاتزان.

وسبق وأعلنت الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان، عن انفصالهما بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعدما كانا ينفيان الخبر، وبعد أيام من تداول الأخبار الخاطئة عن أسباب الانفصال، خرج طارق العريان عن صمته، بعدما أصابه الغضب من القصص الخاطئة والمفبركة حوله انفصاله عن نجمة الغناء أصالة بحسب تعبيره، وقال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن هناك تفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها لأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية والعائلية مجرد قصة للحكى على ألسن الناس، وعلى صفحات الصحف والمواقع، خاصة عندما يتم فبركتها وتحويرها كالأفلام التركية والهندية.

وأكدت الفنانة أصالة، انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".