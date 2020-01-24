شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البروفات النهائية لحفل تامر عاشور فى جدة قبل انطلاقه بساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المطرب تامر عاشور بصحبة فرقته الموسيقية عدد من "البروفات" على المسرح المقرر أن يحيى عليه حفله مساء اليوم الجمعة بمدينة جدة السعودية ، والمسرح يضم تجهيزات لايف بمواصفات عالمية، ويرافق تامر عاشور مدير أعماله أيمن نابليون.

ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه المحببة لدي جمهوره ومحبيه منها "حكايات"، "أيام"، "ده حكاية"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"،"تسلم،"بأي باي"،"تحدي" ،"الله اعلم" ،"محظوظ" ،"في بالي"،"ما شوفناش" ،"انا راجع"و"خلصانة الحكاية"، وغيرها.

ويعد الحفل هو الأول لتامر عاشور بجدة والثالث له بالممكلة العربية السعودية عقب إحيائه حفلين ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ بحضور جماهيري ضخم من مختلف الجنسيات العربية.

من ناحية أخرى انفصل تامر مؤخرا عن خطيبته دارين حلمى المرشحة السابقة لملكة جمال الكون لعام 2019، بتغريده نشرها عبر حسابه على تويتر، حيث كتب قائلا: "الحمدلله رب العالمين على كل شيء تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق"، ليعود بعد ساعات قليلة ويحذف التغريدة ليثير الجدل حول حقيقة الأمر.

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور ألبوم "أيام"، الذى طرحه عبر موقع يوتيوب محققًا نجاحًا كبيرًا، وضم 12 أغنية، وهى:

1 - "أيام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع النابلسى.

2 - "حبيبى أنت حبيبى" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع النابلسى.

3 - "مشوفناش خير" من كلمات عمرو يحيى، وألحان تامر عاشور، وتوزيع النابلسى.

4 - "من غير ما أحكيلك" من كلمات جمال الخولى، وألحان محمد النادى، وتوزيع النابلسى.

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5 - " قولوله سماح" من كلمات أحمد المالكى، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة.

6 - "ده حكاية" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادى، وتوزيع النابلسى.

7 - " متختلفيش" من كلمات عمرو يحيى، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أسر عاشور.

8 - "فى بالى" من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أماديو.

9 - "بقالى زمان" من كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد خلف، وتوزيع النابلسى.

10- " سلام" من كلمات محمد رفاعى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع النابلسى.

11 - "مرة" من كلمات تامر حسين، وألحان شادى حسن، وتوزيع أحمد وجيه.

12 - "خلصانة" من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع النابلسى.