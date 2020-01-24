شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة الكويتية دانة الحيدر.. ورواد مواقع التواصل: التنمر السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، وفاة الفنانة الكويتية الشابة، دانة عباس الحيدر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "تويتر": " انتقلت الى رحمة الله دانه عباس الحيدر انا لله و ان اليه لراجعون الله يرحمها و يغفر لها و يسكنها فسيح جناته وًيصبر اَهلها ادعولها.. فالدعاء رزق الميت".





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة الأخيرة للراحلة على سرير المستشفى قبل وفاتها، في ظل الحديث عن انتحار دانه الحيدر، بعد تعرضها لحملة تنمر وقيامها بعمل عملية تكميم معدة تسببت فى وفاتها، إلا أن بعض الأقوال تتحدث عن اكتشاف إصابتها بمرض خطير تعرضت له مؤخراً.





وتفاعل الكثيرون بعد وفاة دانه الحيدر حيث تم نشر مقاطع فيديو تظهر بعض المشهورين في السناب شات الكويتيين وهم يتنمرون عليها وهو ما استاء منه الكثير من رواد التواصل الإجتماعي في تويتر.



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وفق ما تم تداوله عبر موقع تويتر بأن الفنانة الكويتية دانة الحيدر تعرضت لحملة تنمر كبيرة حطمت نفسيتها ودفعتها للانتحار، وسط مشادات كلامية بين المغردين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، في ظل التساؤل عن سبب انتحار دانه الحيدر ، وآخر يستنكر هل دانة الحيدر انتحرت ؟

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ويشار إلى أن دانه الحيدر هي فنانة كويتية كانت قد تعرضت لحالات التنمر من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي فيما تباينت الآراء حول سبب وفاة دانة الحيدر ، ومنهم من قال بأنها سبب وفاتها جاء انتحار دانه الحيدر بسبب حملة التنمر التي تعرضت لها مؤخراً، ومنهم من قال بسبب اصابتها بمرض السرطان .

يشار إلى أن الحيدر بدأت مشوارها في الفن حديثا، وشاركت في مسلسل "أنا وقلبي"، واشتهرت بمصطلح "خرعتوني" عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.