شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول بروفة لـ هايدى محمد"ضحية ذا فويس" مع الملحن محمد رحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الملحن محمد رحيم تدريب الطفلة هايدى محمد، الملقبة "بمظلومة ذا فويس" والتي أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا بعد تعرضها للظلم الشديد في برنامج المسابقات الشهير "ذا فويس كيدز" من قبل لجنة التحكيم على الرغم من موهبتها وصوتها المميز.

وقدمت الطفلة هايدى خلال مرحلة الصوت وبس أغنية "هذه ليلتي" لأم كلثوم، ولم يقم أى من نجوم لجنة التحكيم باختيارها حتى شعرت بالفشل وانهمرت الطفلة فى البكاء.

وبعد حذف مقطع الفيديو الخاص بها أعلن مجموعة من النجوم دعمهم لهايدى منهم الفنان محمد رحيم الذى أعلن من خلال فيديو على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك تبنيه فنيا للطفلة هايدى وقال"إن مشوارها الفني بدأ وانها شاهدت بعينها حب الوطن العربى ودعمه لها ولموهبتها".مضيفا " يسعدني "أني أكون أول واحد يقدمك بلحن خاص بيكي شكرًا"

انطلق الموسم الثالث لبرنامج ذا فويس كيدز الذى يقدمه النجوم عاصى الحلانى ونانسى عجرم ومحمد حماقة ، الأسبوع قبل الماضى، حيث شهدت الحلقات الأولى والثانية إثارة وتشويقًا مع أجمل الأصوات بالوطن العربى.

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وكانت الحلقات الأولى والثانية من برنامج أحلى صوت ذا فويس كيدز الموسم الثالث شهدت انضمام العديد من المواهب الغنائية المميزة التى سعى كل من المدربين الثالثة للحصول عليها، وقد أنذرت هذه الحلقة بموسم فى غاية القوية والتميز بعد أن خطف المدربين الأصوات الرائعة والتي تستحق التأهل لمرحلة المواجهة.