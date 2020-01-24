شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو أول المنضمين لـ"تيمون وبومبا" مع أكرم حسنى وأحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت نجمة مسرح مصر دينا محسن الشهيرة بـ ويزو لمسلسل "تيمون وبومبا" مع النجم أكرم حسنى وأحمد فهمى، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث رشحها مخرج العمل أحمد الجندى لتجسد دور زوجة أكرم حسنى خلال الأحداث، ولم توقع ويزو العقد بشكل رسمى حتى الآن لكنها وافقت على العمل بشكل مبدئى ومن المقرر انضمامها للعمل بشكل رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويكتب السيناريو والحوار أيمن وتار، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويعتمد العمل على الحلقات المنفصلة المتصلة، ويعود فهمى وأكرم للعمل سوياً فى الدراما بعد عامين من تقديمهما "ريح المدام" فى شهر رمضان 2017.

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شاركت ويزو خلال موسم دراما رمضان الماضى فى مسلسل "الواد السيد الشحات" بصحبة الفنان أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن حيث ظهرت كضيفة شرف خلال حلقة من حلقات العمل.

وخاض أحمد فهمى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "الواد سيد الشحات" من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ومن إخراج، من إنتاج شركة سينرجى، وجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف في الحلقات.

أما أكرم حسنى فغاب عن الدراما فى رمضان الماضى بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "الوصية" تأليف أيمن وتار، ومصطفى حلمى، وإخراج خالد الحلفاوى، وشارك فى بطولته أحمد أمين، وريم مصطفى، وبيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول وعدد من ضيوف الشرف خلال الحلقات.