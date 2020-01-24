شكرا لقرائتكم خبر عن "ربى اللى حاميها".. ريهام عبد الحكيم تطرح أغنيه وطنية جديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة ريهام عبد الحكيم أغنية وطنية جديدة بعنوان "ربي اللي حاميها"، من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع موسيقي وميكس أسامة كمال، على حسابها الشخصي على موقع "يوتيوب".

من ناحية أخري تستعد ريهام لإحياء حفل غنائى بعنوان "ليلة فى حب كوكب الشرق أم كلثوم"، وذلك بمركز المنارة بالتجمع الخامس، يوم الجمعة الموافق 7 فبراير المقبل، في الساعة الثامنة مساء، بمشاركة عدد من المطربات وهن مي فاروق، وهلا رشدي، بقيادة المايسترو محمد عثمان.

وطرحت ريهام مؤخرا أغنية جديدة بعنوان « شكله طيب»، من كلمات عصام حسني، وألحان محمدي، وتوزيع الموسيقي أحمد مجدى، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، على قناتها الشخصية موقع "يوتيوب".

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وأعربت ريهام عن سعادتها لتكريمها فى مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الأخيرة، قائلة: "شرف كبير ليا إنى أتكرم من بيتى، ومن مكان بحبه، والتكريم جه فى سن صغير والناس أتكلمت عنى وده تقدير من الوزيرة ورئيس دار الأوبرا"، مضيفة: "دى حاجة تسعدنى وإن اختيارى كل عام دى حاجة كبيرة وأنا بغنى فى الأوبرا من وأنا صغيرة وبحس إنى فعلا فى بيتى".

جدير بالذكر أن الفنانة ريهام عبد الحكيم، بدأت مشوارها في الغناء مع دار الأوبرا والتحقت بفرقة المايسترو سليم سحاب، وكان بداية تعارفها مع الجمهور من خلال مسلسل "أم كلثوم" عام 1999، حيث كانت تلعب شخصية "أم كلثوم" في صغرها، وقدمت عددا من الأغاني منفردة من بينها تترات مسلسلات تلفزيونية وأغاني دعائية للأفلام مثل أغنيتي فيلم "عسل أسود" بالورقة والقلم" و"فيها حاجة حلوة" و"الأسطورة"، وحصلت "عبدالحكيم" على جائزة الميكروفون الذهبي من اتحاد الإذاعات العربية مرتين متتاليتين.