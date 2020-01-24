خاص| حقيقة نقل نادية لطفي للعناية المركزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف مصدر مقرب من الفنانة نادية لطفي، حقيقة دخولها العناية المركزة للمرة الثانية بعد ساعات من خروجها، إثر تعرضها لوعكة صحية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفنانة الكبيرة تتواجد بالفعل في العناية المركزة منذ ساعات، بعد تدهور حالتها الصحية، الأمر الذي استدعى إيداعها العناية المركزة مرة أخرى.

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وأضاف "لا أعرف سبب تدهور حالتها الصحية بعد تحسنها خلال الساعات الماضية، وأنتظر أمام غرفة العناية المركزة وبين وقت وآخر يطمئنني الأطباء على وضعها الحمد لله".

يُذكر أن نادية لطفي أُصيبت مؤخرًا بنزلة برد، منعتها من حضور عزاء الفنانة الراحلة ماجدة، وقدمت اعتذارها لابنتها الفنانة غادة نافع عبر تسجيل صوتي.

نادية لطفي احتفلت بعيد ميلادها في 3 يناير، اسمها الحقيقي بولا محمد مصطفى شفيق، قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال السينمائية، منها "السمان والخريف، المومياء، منزل العائلة المسمومة، أبي فوق الشجرة، أبدًا.. لن أعود، الخطايا، النظارة السوداء، عدو المرأة، الخائنة، مطلوب أرملة، هارب من الحياة"، وفي التليفزيون قدمت مسلسلًا واحدًا هو "ناس ولاد ناس".