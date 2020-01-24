صورة| ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي في كواليس "نحب تاني ليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في كواليس مسلسلها الدرامي الجديد "نحب تاني ليه" بصحبة الفنان كريم فهمي.

ونشرت ياسمين، الصورة عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "مسلسل نحب تاني ليه".

مسلسل "نحب تاني ليه" بدأ تصويره الأربعاء الماضي ويشارك في بطولته ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شريف منير، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب.

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العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية.

المسلسل من إنتاج سينرجي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، وهو العمل الثالث الذي يجمع ياسمين عبدالعزيز مع الشركة المنتجة بعدما قدما مسلسل "هربانة منها" من إخراج معتز التوني، ومسلسل "لآخر نفس" من إخراج حسام علي.