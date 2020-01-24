- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
ظهرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في كواليس مسلسلها الدرامي الجديد "نحب تاني ليه" بصحبة الفنان كريم فهمي.
ونشرت ياسمين، الصورة عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "مسلسل نحب تاني ليه".
مسلسل "نحب تاني ليه" بدأ تصويره الأربعاء الماضي ويشارك في بطولته ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شريف منير، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب.
العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية.
المسلسل من إنتاج سينرجي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، وهو العمل الثالث الذي يجمع ياسمين عبدالعزيز مع الشركة المنتجة بعدما قدما مسلسل "هربانة منها" من إخراج معتز التوني، ومسلسل "لآخر نفس" من إخراج حسام علي.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي في كواليس "نحب تاني ليه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.