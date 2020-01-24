محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها ظهرت خلالها برفقة ابنها وإحدى صديقاتها، وذلك عبر حسابها بـ"انستجرام". وعلقت "هيدي"، على الصور قائلة: "مش عارفة ليه كلنا حبينا بق البطة مرة واحدة.. بس أهو تغير.. يا صباح البنچور، بس لازم نعترف ان شكلنا حلو ببوز البطة". وكانت آخر أعمال هيدي كرم مسلسل "كلبش 3" بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، إسلام جمال، أميرة العايدي، محمد علي رزق، أماني كمال، أشرف مصيلحي، عصام السقا، محمود حافظ، ليلى عز العرب، ناصر سيف، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "لازم نعترف إن شكلنا حلو".. هيدي كرم تشارك جمهورها صور جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.