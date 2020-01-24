إعلامية كويتية تعلن وفاة الفنانة الشابة دانة عباس الحيدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، خبر وفاة الفنانة الشابة دانة عباس الحيدر "دانة عبدالرزاق"، صباح اليوم الجمعة 24 يناير.

وكتبت مي عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام": "انتقلت إلى رحمة الله دانة عباس الحيدر، إنا لله وإنا إليه لراجعون الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبر اَهلها ادعولها، فالدعاء رزق الميت".

وصدم الخبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حرصوا على الدعاء لها، وأشاروا إلى أنها كانت تتعرض للتنمر بسبب وزنها الزائد.

دانة تبلغ من العمر 21 عامًا بحسب ما قالته في لقاء تليفزيوني عُرض في سبتمبر الماضي، وكانت قد شاركت في بطولة مسلسل "أنا وقلبي" الذي عُرض على موقع "يوتيوب".