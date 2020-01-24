تراند اليوم : صورة.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة عن زوجها الحقيقي بعد 10 سنوات



كشفت فنانة شهيرة، لأول مرة عن زوجها الذي لم تعلن عنه من قبل طوال سنوات من مشوارها الفني، حيث قررت نشرت صورة له لتهنئته بالذكرى العاشرة على زواجهما.

ونشرت الفنانة المغربية ماجدولين الإدريسي، لأول مرة، صورة زوجها عبر حسابها على "إنستجرام"، مرفقة بعبارات وجهتها له احتفالا بذكرى زواجهما العاشرة.

وكتبت ماجدولين بهذه المناسبة " أنا في العادة متحفظة ولا أحب الحديث عن حياتي الخاصة، ولكنني اليوم سأفعل ذلك لأنني أحتفل بمناسبة جد خاصة".

كما عبرت عن امتنانها له لمساندتها في مشوارها المهني، قائلة "زكرياء كاسترو، أشكر هذا الرجل الذي أعطاني الكثير طوال هذه المدة، والذي ساندني في عملي، وخاصة لتحمله لي طوال هذه السنوات".

ونالت الصورة على إعجاب متابعيها، خاصة وسامة زوجها، داعين لهما بالتوفيق ومزيد من السعادة.





