تراند اليوم : الموت يفجع فنان مصري شهير

فجع الموت اليوم الجمعة، الفنان المصري الشاب محمد فاروق، وستقام الجنازة في مسجد السيدة نفيسة.

وأعلن الفنان صباح اليوم، عن وفاة والده، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "فاروق": "لله الأمر من قبل ومن بعد وهو أرحم الراحمين.. إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله اليوم والدي فاروق علي شريف وتقام صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة، والعزاء اليوم في منزل العائلة".

يذكر أن الفنان محمد فاروق بدأ مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة، ثم توالت أعماله الفنية بعد ذلك في السينما والمسرح والتليفزيون، وكان من أبرز أعماله مشاركته في فيلم "إبراهيم الأبيض" والذي جسد من خلال شخصية "سيد شيبة".

وسارع عدد كبير من الفنانين ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى نعيه داعين لوالده بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان.



