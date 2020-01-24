بالفيديو.. أصالة: لست حزينة أنا حولة

حالة من الجدل تثيرها المطربة أصالة عند ظهورها بعد إعلانها الطلاق من زوجها المخرج طارق العريان، ومازالت حالتها النفسية بعد هذا الخبر تشغل بال جمهورها.

في لقاء لأصالة مع مقدم البرامج صبحي عطري، في كواليس حفلها الأخير في دبي لبرنامج Trending، مازحها متسائلا إن كانت عيونها ناعسة لأنها لم تكن تنظر للكاميرا، ردت عليه قائلة: “لا أنا حولة”، فاستكمل مزاحه متسائلا إن كانت هذه الحالة بسبب الحزن، لترد قائلة: “لست حزينة أنا حولة”.

يذكر أن أصالة أعلنت انفصالها عن العريان في يناير 2020، بعد زواج استمر 12 عاما، وأنجبت منه طفلين توأم، آدم وعلي.