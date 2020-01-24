بالصور.. "صبايا مخدة الكحل" يعود للطليعة بعد ٢٢ عامًا

افتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، وذلك مساء أمس الخميس على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور بالعتبة، بحضور الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة، الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس وغيرهم من المسرحيين وسط إقبال جماهيري كبير.
جدير بالذكر أن عرض "صبايا مخدة الكحل" إعادة انتاج لعرض "مخدة الكحل" ، والذي تم تقديمه أول مرة عام ١٩٩٨ على مسرح الطليعة، وذلك في إطار خطة مسرح الطليعة لعمل اعادة " ريبرتوار" لأهم أعمال الفرقة والتي قدمت على مسرح الطليعة خلال الأعوام السابقة، لإعطاء الفرصة للأجيال الجديدة لمشاهدة عروضفارقة من تاريخ المسرح المصري.
وكان العرض قد شارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وفاز بجائزة أفضل عرض مسرحي وقتها، وهو العرض الثاني الذي يعاد إنتاجه من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، حيث تم إعادة إنتاج عرض " الطوق والأسورة" من إخراج ناصر عبد المنعم، وذلك عام ٢٠١٨.
"صبايا مخدة الكحل" تمثيل الفنانة سميرة عبد العزيز ، ديكور وملابس نعيمة عجمي، كتابة حوار كوثر مصطفى، رؤية موسيقية وإخراج انتصار عبد الفتاح.
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