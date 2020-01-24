الاثنين.. كريم عبدالعزيز ضيف إسعاد يونس في صاحبة السعادة

يحل الفنان كريم عبدالعزيز، ضيف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمة الفنانة إسعاد يونس، وذلك مساء يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين عبر فضائية dmc.

ومن المقرر أن يكشف كريم خلال الحلقة عن تفاصيل وكواليس أهم أعماله الفنية، وما الجديد الذي يستعد له، كما يكشف عن

أسرار لأول مرة، وكذلك بعض المواقف التي شهدتها أعماله.

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" يذاع يومي الاثنين والثلاثاء، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً وتقدمة الفنانة إسعاد يونس.