الليلة.. عرض "هاملت الإسكندرية" بمركز الإبداع

يقام في السادسة مساء اليوم الجمعة، العرض الأول للفيلم التسجيلي "هاملت الإسكندراني" للمخرجة منى غندور، بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، بمناسبة ذكرى الميلاد الـ 94 للمخرج العالمي يوسف شاهين، وذلك ضمن نشاط نادي السينما الأفريقية الشهري، والذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية وشركة أفلام مصر العالمية.

كما تعرض مساء نفس اليوم نسخة مرممة من الفيلم الروائي الطويل "عودة الابن الضال" إنتاج عام 1976، عن قصة لشاهين بالاشتراك مع صلاح جاهين، وبطولة شكرى سرحان، محمود المليجى، هدى سلطان وماجدة الرومي.

يعرض الفيلمان بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية بالتزامن مع عرضهما بالقاهرة، بالإضافة إلى 15 محافظة أخرى، مساء

نفس اليوم، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما يتضمن البرنامج عرض أفلام "الأرض" و"باب الحديد" في قارة أفريقيا.

فيلم "هاملت الإسكندراني" يتحدث عن نشأة شاهين بمدينة الإسكندرية وعلاقته الوطيدة بشخصية هاملت.

عروض الأفلام سيحضرها مجموعة من كبار الفنانين منهم: محمود حميدة رئيس شرف مهرجان الأقصر، ليلي علوي، وسلوى محمد علي عضوا اللجنة العليا للمهرجان، وسيد فؤاد رئيس المهرجان، وعزة الحسيني مدير المهرجان والمنتج السينمائي جابي خوري.