خاص الفن- عاصي الحلاني الى المكسيك وماذا عن ألبومه الجديد؟

ميرنا وليد - بيروت - أكد الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ في حديث خاص مع موقع الخليج 365 انه يتوجه حاليا لباريس ومن بعدها الى المكسيك ليحيي حفلا في كانكون ، وبالنسبة للالبوم الجديد اكد انه كان من المفترض ان يصدر بنهاية العام 2019 الا انه اجله بسبب الاوضاع التي عانى منها لبنان بالفترة الماضية واضاف: "العالم ليست بوقت مناسب لسماع اغنيات اتمنى ان يهدى البال وان تعود الاوضاع للافضل وان تستطيع الحكومة ان تحسن الوضع".

وكان قد أحيا حفلاً مميزاً في دبي الى جانب نجوم مرحلة النهائيات من برنامج "ذا فويس" الموسم الخامس وهم الفائز باللقب مهدي عياشي والمشتركون ايمان عبدالغني، فهد مفتخر، رضوان الأسمر، إبراهيم مشولي، سندي لطي، ميشيل شلهوب، ايمان الحاج، رباب ناجد.