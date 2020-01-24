وفاة ممثلة كويتية عن عمر الـ21 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - توفيت الممثلة الكويتية ​دانة عباس الحيدر​، اليوم الجمعة عن عمر الـ21 عاماً، إذ نعتها الإعلامية الكويتية مي العيدان، بنشرها صورة لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت بالقول:"انتقلت الى رحمة الله دانه عباس الحيدر انا لله وان اليه لراجعون الله يرحمها وبغفر لها ويسكنها فسيح جناته وًيصبر اَهلها ادعولها فالدعاء رزق الميت".

وذكرت تقارير إعلامية ان الحيدر عانت من سرطان تم اكتشافه في مراحله الأخيرة.

وتداول عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الصورة الأخيرة للراحلة على سرير المستشفى قبيل وفاتها.

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