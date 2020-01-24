مفيد فوزي ينتقد شهرة عمرو دياب- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إنتقد الإعلامي المصري ​مفيد فوزي​ الفنان المصري ​عمرو دياب​ ولاسيما الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها، حيث قال إن ندرة ظهوره في اللقاءات الإعلامية سبب ارتفاع شعببته، رغم أنه لم يعجب بصوته.

وأضاف خلال حلوله ضيفاً ضمن برنامج "آخر النهار"، إن الحضور الشخصي لعمرو دياب جعل المسافة بينه وبين الناس، وهذه المسافة هي التي جعلت منه النجم الأكثر رغبة للجمهور في القرب منه.

وإنتقد أيضاً، إستخدام إحدى شركات المشروبات الغازية لصورة دياب من أجل الدعاية، لأنه ليس بحاجة إلى ذلك، مضيفا: "عبد الحليم حافظ عرض عليه مبالغ ضخمة لعمل إعلانات ورفض".

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