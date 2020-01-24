إيميه صياح تتخذ هذه المبادرة الإنسانية بعد ولادتها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - قررت الإعلامية والممثلة اللبنانية ​إيميه صياح​ أن تأخذ مبادرة إنسانية، وذلك بعد ولادتها توأم، قبل أيام، وكشفت عن المبادرة من خلال نشرها صورة لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها أثناء فترة الحمل وتقف أمام صندوقين كتب عليهما "Future Health".

وعلّقت بالقول :"قررنا إجراء القليل من البحث حول بنوك الخلايا الجذعية، فيجب أن يصبح الوالدان أكثر وعيًا بفوائده".

تابعت: "وقررنا تخزين الحبل السري والأنسجة، في أحد أكبر بنوك الخلايا الجذعية في إنجلترا، نحن سعداء للغاية بهذا القرار.. قم ببحثك.. إتبع قلبك، وبارك الله كل الأطفال في جميع أنحاء العالم".

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