صحافي تركي يفضح علاقة حب جمعت بين كيفانش تاتليتوغ وهازال كايا

ميرنا وليد - بيروت - للحظة ظنّ الكثير من الجمهور أن علاقة الممثل التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ والممثلة التركية ​بيرين سات​، قد تعدت علاقة زميلين في العمل، إلى علاقة حبّ، وذلك خلال خوضهما دور البطولة في مسلسل "العشق الممنوع"، إلا أن الصحافي التركي أوبرام كانيكال، دحض هذه الأخبار، ليشير إلى علاقة حب جمعت بين تاتليتوغ والممثلة التركية ​هازال كايا​ والتي شاركتهما البطولة أيضاً.

وفي التفاصيل، قال الصحافي إن تاتليتوغ وكايا كانا يحضران للتصوير سويًا في أغلب الأوقات ويغادران سويًا، كما أنهما كانا يقضيان الكثير من وقتهما سويًا في الكواليس، وكانت تجمعهما العديد من الأحاديث السرية.

وأضاف أن تاتلينوغ كان يوقف التصوير ويرفض أن يصور عندما تشعر كايا بأي تعب أو إرهاق، بالمقابل لم يكن يفعل نفس الأمر مع الممثلة التركية بيرين سات، والتي كانت زميلتهما في العمل.

وأشار إلى أنهما قررا البقاء صديقين، وذلك بعد فشل علاقتهما الغرامية وعدم إتفاقهما، لتبقى هذه المرحلة من حياتهما سريّة.