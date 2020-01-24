هل سرق ذا ويكند لحن أغنية لـ عبد المجيد عبدالله؟- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - ضجت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو، يظهر مقطعاً من أغنية الفنان السعودي ​عبد المجيد عبدالله​، "إحكي بهمسك حبيبي" ومقطعاً آخر من أغنية wanderlust لـ ذا ويكند، وذلك تحت سؤال "نظريه هل ​ذا ويكند​يسرق الحان عبدالمجيد"؟

ومن ناحية أخرى، كانت ألغيت حفلة لعبد الله ضمن فعاليات "موسم الرياض" تحت عنوان "مجيديات" بسبب إصابته بمرض مزمن يعاني منه عبدالله منذ فترة.

وعن تفاصيل هذا المرض، قيل إنه يعاني من مرض في أذنه يسمى "مانير" لا علاج له، ويسبّب الدوار بشكل مستمر ويزيد من أعراضه الضجيجُ والصخب في الحفلات.

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