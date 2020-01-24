سلمى رشيد تدافع عن نفسها بعد إنتقاد إطلالتها- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - دافعت الفنانة المغربية ​سلمى رشيد​ عن نفسها، بعد الإنتقادات الكثيرة التي تعرضت لها بسبب إطلالتها الأخيرة في برنامج "ساعة سعيدة"، واتهمت بأنها كانت ترتدي "البونج" (الإسفنج) خلال ظهورها في الحلقة.

وأطلت رشيد من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وقالت :"أنا لا أحب الرد على بعض المواضيع التافهة ولكن من انتقدني هم أصحاب العقول التافهة. انا لا أرتدي "البونج" (الإسفنج) نهائياً، لأنني راضية على شكلي وخلقتي وملامحي ووجهي وجسمي وواثقة من نفسي، وخلال إطلالتي في برنامج "ساعة سعيدة" على شاشة "أم بي سي لم يكن قد مرّ سوى 4 أسابيع على ولادتي، وكان من الطبيعي أن أكون منتفخة كأي امرأة أخرى بعد الولادة، حتى أنني أرتدي مشد شورت تحت الفستان". الحمد لله أنا لا أرتدي البونج".

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