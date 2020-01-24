تراند اليوم : راندا البحيري تنشر فيديو من كواليس الأخ الكبير مع أشرف زكي – شاهد

نشرت النجمة “راندا البحيرى” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام فيديو من كواليس مسلسل الأخ الكبير الذى يعرض حاليًا، وظهر في الفيديو أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.

حيث علقت على الفيديو قائلة: “مباشر في شبرامنت بنصور مسلسل الأخ الكبير، دعواتكم ..مع نقيبنا و حبيبنا و أبونا الروحي الدكتور اشرف ذكي. و الأخ الجميل المحترم محمود حجازي النجم الجميل، و الحلوين طقم الإخراج و الإنتاج حبايبي بقيادة المايسترو اسماعيل فاروق “.

فيما جاءت تعليقات المتابعين لها كالتالى :

-ربنا يحميكوا من الجو الصعب ده ويقويكوا ان شاء الله.

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-ربنا يوفقك يا رب ومن نجاح لنجاح.

-مسلسل جميل ورائع بجد .

مسلسل الأخ الكبير بطولة محمد رجب ودينا فؤاد وهبة مجدى وراندا البحيرى وأيتن عامر وعبير صبرى ومحمد عز وإيهاب فهمى وأحمد حلاوة .