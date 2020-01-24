مفاجأة في أزمة انسحاب الأندية الإيرانية من دوري أبطال آسيا

كتب امير فتحي في الجمعة 24 يناير 2020 03:53 مساءً - فجر المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم أمیر مهدي علوي مفاجأة تخص انسحاب الأندية الإيرانية من دوري أبطال آسيا وقرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخوض الأندية الإيرانية مبارياتها خارج إيران بسبب الأوضاع المقلقة هناك. وقال علوي في تصريحات للتلفزيون الإيراني : الاتحاد الآسيوي سيصدر بيانا رسميا خلال الساعات القادمة يؤكد فيه استضافة الفرق الإيرانية لمنافسيها في دوري المجموعات في مسابقة أبطال آسيا لكرة القدم.

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