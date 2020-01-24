كتب امير فتحي في الجمعة 24 يناير 2020 03:53 مساءً - وثق مقطع فيديو لحظات التوتر والحذر التي تعيشها المستشفيات في الصين إزاء إنتشار الإصابة بفيروس كورونا الجديد .
وأظهر الفيديو الذي تم تصويره من داخل العناية المركزة الأطباء وهم يقفون على قدم وساق لإنقاذ المصابين ، فيما حرصوا على إرتداء الكمامات والملابس الوقائية كاملةً خوفاً من العدوى .
ورغم أجواء التوتر إلا أن الأطباء كانوا يشدون من أز بعضهم البعض مستعينين بأجهزة حديثة ، وتكرار التعقيم ، والمناوبة على المرضى بمساعدة الممرضات .
وتشهد الصين حالة من التأهب لمواجهة المرض الغامض الذي لم يتم اكتشاف لقاح ضده ، وتحاول السيطرة عليه بإرتداء أقنعة الوجه إذ طلبت مساعدات طارئة بـ 40 مليون قناع للوجه ، مع تكثيف الجهود وفق ما تم اكتشافه عن المرض القاتل .
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مثير يكشف طريقة تعامل الأطباء مع مرضى كورونا من داخل العناية المركزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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