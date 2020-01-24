صورة "مسروقة" لمنة عرفة تثير الجدل على مواقع التواصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذفت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة، صورة لها من على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قالت إنها التقطت لها "خلسة" ولم تقصد نشرها، وأنها سرقت من هاتفها.
وتسببت صورة منة عرفة وهي ترتدي لباس البحر على أحد الشواطئ وتمسك سيجارة في اليد الأخرى، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل، وجلب انتقادات عنيفة إليها.
وقالت منة عرفة لموقع "اليوم السابع"، إن الصور سُرقت من على هاتفها المحمول، وفوجئت بانتشارها وظهورها على الإنترنت.
وفي الآونة الأخيرة، انتشرت شائعات كثيرة عن منة عرفة وارتباطها بصانع المحتوى الشهير على موقع اليوتيوب علي غزلان، بعد أن نشر الأخير صورة تجمعهما، معلقا: "أفضل شيء حدث لي على الإطلاق"، إلا أن الثنائي نفى الأمر تماما.
وظهرت منة عرفة في السينما والدراما المصرية وهي طفلة عمرها 6 سنوات، من خلال دور سعاد حسني في مرحلة الطفولة بمسلسل "السندريلا"، لتشارك بعدها في فيلم "مطب صناعي"، ثم مسلسل "راجل وست ستات"، وأفلام "الحب كدة" و"حلم العمر" و"آخر كلام" و"البيه رومانسي"، وتشارك هذه الأيام في فيلم "شريط 6" ومسرحية "اللى عليهم العين".
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